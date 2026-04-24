4月20日に三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県内では最大震度5強を観測しました。気象庁は同日、北海道から千葉県の182市町村を対象に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、地震への備えを呼び掛けています。【豆知識】「えっ…便利すぎる」これが警視庁が伝授する「防災ボトル」の作り方です！そんな中、災害時に最低限必要な物をまとめた「防災ボトル」の作り方について、警視庁警備部災害対策課の公式Xアカウ