ローソンは、気温の上昇に伴いアイスの需要が高まる5月に、新作の氷菓アイス「濃蜜みかん氷」「⽇本のフルーツ 北海道産メロン」「明治 北海道あずき 抹茶氷」の3種を、全国の「ローソン」にて順次販売する。ローソン「濃蜜みかん氷」5月5日発売の「濃蜜みかん氷」(257円)は、みかんの果⾁・果汁を26%使⽤したかき氷に、濃厚な味わいのソースを広げたかき氷。みかん本来の⽢みと酸味がギュッと詰まってお