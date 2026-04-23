＜Sanrio Smile Golf Tournament最終日（2日間競技）◇23日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞JLPGAツアーへの登竜門・マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第4戦「Sanrio Smile Golf Tournament」が千葉県にあるグレートアイランド倶楽部で開催中。単独首位からスタートした森本天が前半だけで3つスコアを伸ばし首位を守るトータル８アンダーで折り返した。雨が降ってきた…ドラマは起きるか？第4戦L