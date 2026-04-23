砂浜を走るのに適したATV＝全地形対応車を活用した清掃活動が、香川県観音寺市の海水浴場で行われました。 【写真を見る】観音寺市の海水浴場で砂浜を走るのに適した「全地形対応車」を使い清掃活動香川県ホンダ会 清掃活動は、香川県ホンダ会が素足で歩ける砂浜を次世代に残そうと行っているものです。 清掃には、ごみをかき集めたり、砂とゴミをふり分けたりする機材をATVに牽引させるホンダ独自の仕組みが使われました。