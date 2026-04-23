高岡市の国宝・瑞龍寺をライトアップする夜の特別拝観が昨夜から始まりました。瑞龍寺の夜の特別拝観は、国宝に指定されている山門や仏殿などを色鮮やかにライトアップする恒例の催しです。今年は新たに、30基の和柄の行灯が砂利の広場に設置されたほか、世界無形文化遺産に登録されている岐阜県発祥の「美濃和紙」を使ったアート作品も参道を照らし、訪れた人たちは幻想的な雰囲気を楽しんでいました。一方、大茶堂には、一