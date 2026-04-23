エンネは3月阪神未勝利で既走馬を相手に強烈な差し脚を発揮し衝撃のデビュー勝ち。半兄が重賞勝ち馬ファントムシーフ、ディスペランツァで血統的な魅力も十分だ。追い切りは18日にCWコースで6F77秒7〜1F11秒7の好時計を叩き出し、この日は坂路で息を整える調整（4F57秒4〜1F14秒5）に徹した。吉岡師は「先週はラップを落とさず時計が出ました。ここに来て、だいぶ良くなっています。緩さは残っているけど身体能力は高い。体は