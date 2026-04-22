今月の注目雑誌から、魅力的な付録「調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon） All About

「otona MUSE」の付録 さらに小顔に見えるレンズや巾着ケースが登場

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「otona MUSE 2026年6月号」の付録「巾着ケース」を紹介している
  • 顔の形を美しく見せることにこだわった調光サングラスが登場
  • かけるだけで「さらに小顔」な印象へと導いてくれるという
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