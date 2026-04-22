【付録】「調光サングラス＆巾着ケース」が付いてくる！ 『otona MUSE 2026年6月号』が4月28日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年6月号』（宝島社）の「“さらに”小顔に見える！調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース（河北裕介さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から4月28日に発売される『otona MUSE 2026年6月号』（税込1750円）。付録として、「“さらに”小顔に見える！調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース（河北裕介さん監修）」が付いてきます。
大人気ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんが監修した、顔の形を美しく見せることにこだわった調光サングラスが登場です。顔に馴染みやすい絶妙なフレーム設計で、かけるだけで「さらに小顔」な印象へと導いてくれます。どんな輪郭の方でもスタイリッシュに決まる、まさに河北マジックが詰まった逸品です。
屋内ではクリアなレンズ、屋外で紫外線を浴びるとレンズの色が濃くなる調光機能を搭載しており、一日中かけっぱなしで過ごせるのが魅力です。さらに、セットの巾着ケースは内側がメガネふき素材になっており、レンズの汚れをサッと拭き取れる機能性も抜群。これからの季節、お出かけの強い味方になること間違いなしの豪華セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『otona MUSE 2026年6月号』の「調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース」が見逃せない！
宝島社から4月28日に発売される『otona MUSE 2026年6月号』（税込1750円）。付録として、「“さらに”小顔に見える！調光サングラス＆メガネふきになる巾着ケース（河北裕介さん監修）」が付いてきます。
ヘアメイク河北裕介さん監修！ 計算された小顔シルエット
大人気ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介さんが監修した、顔の形を美しく見せることにこだわった調光サングラスが登場です。顔に馴染みやすい絶妙なフレーム設計で、かけるだけで「さらに小顔」な印象へと導いてくれます。どんな輪郭の方でもスタイリッシュに決まる、まさに河北マジックが詰まった逸品です。
紫外線量で色が変わる調光レンズ＆便利な巾着ケース付き
屋内ではクリアなレンズ、屋外で紫外線を浴びるとレンズの色が濃くなる調光機能を搭載しており、一日中かけっぱなしで過ごせるのが魅力です。さらに、セットの巾着ケースは内側がメガネふき素材になっており、レンズの汚れをサッと拭き取れる機能性も抜群。これからの季節、お出かけの強い味方になること間違いなしの豪華セットです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)