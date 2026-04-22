フリーアナウンサー伊藤聡子（58）が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。警察をかたる詐欺電話に対し説教して撃退したことを語った。番組では詐欺被害について特集。ニセ警察をかたる詐欺電話についてMC恵俊彰が「認知件数と被害額が過去最多ということです。2016年から比べると（被害額が）約1414億円ということで、その中でもニセ警察詐欺の被害額は約985億円ということです。詐欺被害の約7割を占める」