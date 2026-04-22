フリーアナウンサー伊藤聡子（58）が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。警察をかたる詐欺電話に対し説教して撃退したことを語った。

番組では詐欺被害について特集。ニセ警察をかたる詐欺電話についてMC恵俊彰が「認知件数と被害額が過去最多ということです。2016年から比べると（被害額が）約1414億円ということで、その中でもニセ警察詐欺の被害額は約985億円ということです。詐欺被害の約7割を占める」と説明した。

さらに恵は「このスタジオにいる聡子さんも、ニセ警察から電話が掛かってきた」と紹介。伊藤は「はい、かかってきました」と応じた。

TBS江藤愛アナが「静岡県警を名乗る者から『逮捕状が出ている』と電話が掛かってきた。『詐欺に加担している』と言われた」と説明。恵が「どういう時間帯に掛かってきたんですか」と聞いた。

伊藤は「昼間、土曜日のお昼に掛かってきたんですね」と話し「電話番号覚えてなかったんですけど、なんか仕事の電話かなと思って出た」と話した。恵が「携帯ですね」と確認すると伊藤は「携帯にかかってきました」と答えた。

さらに伊藤は、相手の語り口について「静岡県警です。あなたの名前が詐欺に加担しているメンバーに名前が入ってるので、逮捕状が出ています、と」と説明した。

ただ伊藤は「私は、こういう情報番組でちょうどこういう詐欺が出てきているよ、って仕入れたばかりのことだったので『これかな』と思って『分かりました、私の方からかけ直すので、』電話番号を教えてください』って話したら『それは教えられない。今、とにかく事情を聞かないといけないので』っていう。（私は）『静岡県警に電話して部署にまわしてもらうから、部署の名前だけでいいから教えて』って言ったら慌てだして、切られたんじゃなくて、ロマンス詐欺にいこうとしたんですよ、相手が」と、半分笑いをこらえるようにして話した。

恵が「えっ、どんな感じですか」と尋ねると伊藤は「『さとこさぁ〜ん、いくつ？』みたいな、アハハ」と説明しながら爆笑。別の人に変わったのかとの質問に伊藤は「いや、同じで声色をかえて…それで、私が説教したんですよ。いかにも若い声だったから『何でそんなことしてるの、ダメだよ』って言ったら、声色を変えて年齢を聞いてきたので、ブチッて切りました」と話した。