NHK連続テレビ小説『風、薫る』第18話では、美津（水野美紀）にトレインドナースの道を大反対されたりん（見上愛）の前に、またもや“救世主”としてシマケン（佐野晶哉）が現れる。 参考：『風、薫る』第19話、りん（見上愛）が亀吉（三浦貴大）に離縁の意思を伝える りんとシマケンの出会いは、りんが瑞穂屋で働きはじめて間もない頃。外国人の来客対応をこなそうと外国語を覚えはじめていたりんだが、まだまだ挨拶