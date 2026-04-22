タレント・新山千春が、22日にInstagramを更新し、2023年に再婚した夫との2ショットを公開し、ファンを喜ばせた。【写真】新山千春45歳、イケメンオーラ全開の夫と2ショットほかかっこいい愛車も2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。SNSでは娘や夫との姿など、自身の近影を披露し話題を呼んでいる。今回の投稿では、俳優の中尾明慶とYouTubeでコラ