新山千春45歳、“イケメン”オーラ全開の夫がインスタ登場 「素敵な夫婦」「幸せそう」の声
タレント・新山千春が、22日にInstagramを更新し、2023年に再婚した夫との2ショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】新山千春45歳、イケメンオーラ全開の夫と2ショット ほかかっこいい愛車も
2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。SNSでは娘や夫との姿など、自身の近影を披露し話題を呼んでいる。
今回の投稿では、俳優の中尾明慶とYouTubeでコラボしたことを報告。動画では、新山の愛車ランドクルーザーで2人が楽しくドライブに興じる姿を移している。
そんな新山は、Instagramで中尾が撮影してくれたという夫との2ショットを公開した。「フィルム のエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も」「現像してくださった優しさにも夫婦で感動した日でした！」と中尾の人柄に感動し、「撮影してくださる中尾さんを撮影せずには いられなかったー」と、笑顔を咲かせる中尾との2ショットも公開している。
結婚から早2年以上がたった新山だが、今も仲睦まじい夫婦の様子が伝わる写真に、コメント欄には「素敵な夫婦」「幸せそう いいなぁー」といった書き込みが寄せられた。
引用：「新山千春」Instagram（@chiharuuu_0114）
【写真】新山千春45歳、イケメンオーラ全開の夫と2ショット ほかかっこいい愛車も
2006年7月には第1子となる女児を出産。2023年にはマッチングアプリで出会った一般男性との再婚を発表した新山。SNSでは娘や夫との姿など、自身の近影を披露し話題を呼んでいる。
今回の投稿では、俳優の中尾明慶とYouTubeでコラボしたことを報告。動画では、新山の愛車ランドクルーザーで2人が楽しくドライブに興じる姿を移している。
結婚から早2年以上がたった新山だが、今も仲睦まじい夫婦の様子が伝わる写真に、コメント欄には「素敵な夫婦」「幸せそう いいなぁー」といった書き込みが寄せられた。
引用：「新山千春」Instagram（@chiharuuu_0114）