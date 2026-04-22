今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『流氷に誘われて 後編』というふぁるさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）道東はいいぞ半分探鳥だしタグ付けても大丈夫だよね……?北海道へ車で帰った道産子のふぁるさん。今回は流氷お目当ての旅行です。羅臼を目指して夜明け前から走っていたところ、朝日がまぶしくなってきました。そうして無事に出航。早起きした甲斐のある景色です。流氷お目当てで乗っ