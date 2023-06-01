「SixTONES」田中樹（30）が21日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）にゲスト出演。昨年末に職務質問をされたことを振り返った。今回は番組恒例企画「ハモリ我慢ゲーム」が放送され、田中がゲストで登場。MCのバナナマンとサンドウィッチマンの4人に相談したいことがあるとして「えっと…最初が17歳ぐらいの時だったんですけど、いわゆる職務質問を人生で初めて17歳ぐらいの時にされた。そこから立て続けに、度々職務