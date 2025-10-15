「SixTONES」田中樹（30）が21日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）にゲスト出演。昨年末に職務質問をされたことを振り返った。

今回は番組恒例企画「ハモリ我慢ゲーム」が放送され、田中がゲストで登場。MCのバナナマンとサンドウィッチマンの4人に相談したいことがあるとして「えっと…最初が17歳ぐらいの時だったんですけど、いわゆる職務質問を人生で初めて17歳ぐらいの時にされた。そこから立て続けに、度々職務質問を…」と告白。

これにスタジオは笑いに包まれ、設楽統は「そんなになくない?人生で職質って」とびっくり。田中は「あるんですよ」と即答。直近でも「ついこの間ですよ…去年の年末ぐらいの時に、自転車で回転ずしに向かってた」と衝撃のエピソードを披露した。職務質問の内容もさることながら、人気アイドルが自転車で回転ずしに向かったことにMC陣は「自転車!?」と引っかかっていた。

目を丸くするMC陣をよそに、田中は話を続けた。警察官に自転車を止められた際に「すれ違いとか、いた人じゃなくて。こっち（後ろ）からついてきたパトカーが…」と、背後からの姿で怪しいと判断されたことを明かし、スタジオの笑いを誘った

また、時間帯は深夜ではなく「昼間の14時とか」と伝えてスタジオも騒然。これにより田中は「だから、街を歩かないようにしてる」とし「何もしてないですし、何が原因でされてて、何をすれば職務質問をされずに済むんだって…」と悩みを吐露した。