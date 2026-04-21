「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が21日、Xを更新。キャバクラ通いをする人たちに対する私見を述べた。キャバクラをめぐっては、元青汁王子の三崎優太氏がXで連続ポスト。19日にXで「そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき。そしたら水商売が異常に稼げるのも是正されるのでは？接待で仕事に繋がるとか言う人もいるけど、夜の店なんか行かなくても、昼間の