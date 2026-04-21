「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が21日、Xを更新。キャバクラ通いをする人たちに対する私見を述べた。

キャバクラをめぐっては、元青汁王子の三崎優太氏がXで連続ポスト。19日にXで「そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき。そしたら水商売が異常に稼げるのも是正されるのでは？ 接待で仕事に繋がるとか言う人もいるけど、夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ。会社の金で夜の街に狂って、経費で落とすなら社員の給料に回せよ」と提言していた。

続くポストでも「キャバクラ代は経費で落とせるのに、女性が働くために必須な託児代やベビーシッター代は経費にできない。この税制はどう考えてもおかしい 夜の街でキャバ嬢にシャンパン開ける金は経費になり、必死に子育てしながら働く女性の支出は経費として認められない。これは流石に女性にとって理不尽だと思う」とした。

ひろゆき氏は三崎氏の当該投稿を引用した上で「風俗が会社の経費として認められるのはおかしい」と賛同した。

そして今回、自身の投稿を引用し「キャバクラは風営法上の『風俗営業1号営業』になるのも知らずに『風俗じゃない』と言い張る無知もアレだけど」と書き出した。

続けて「キャバクラを推す人って、キャバクラ業界人以外は、金払わないと異性に相手されない不細工ばかりなのが辛いね。。。」とツッコミを入れた。

このポストに対し「金は持っていても、異性的弱者男性だから通い続けてしまうのよなぁ…」「男って金払わないと相手にしてもらえない時代になったんだよね」などと書き込まれていた。