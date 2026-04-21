【新華社海口4月21日】中国海南省で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開催され、夢陀螺「深睡小屋」ブランドの睡眠マシンが健康消費体験として注目を集めた。「深睡小屋」はカナダのハイテク企業AirNutriSolutionの中国法人、深睡小屋医療管理集団が作り上げた睡眠空間ブランド。睡眠テクノロジーを中核に据え、睡眠評価、介入、ヘルスケアを一体化させたもので、没入型の睡眠支援空間を構築し、薬に頼らない睡眠改善