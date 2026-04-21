札幌が法政大学のDF梅津龍之介の来季加入内定を発表北海道コンサドーレ札幌は4月20日、法政大学体育会サッカー部に所属するDF梅津龍之介の2026/27シーズン（2027年1月）からの新加入が内定し、仮契約を結んだと発表した。梅津は鹿島アントラーズのジュニアユース、ユースを経て法政大学へと進学。2024年から3年連続でデンソーカップチャレンジの選抜メンバーに名を連ね、2026年には全日本大学選抜にも選出されている。クラブは