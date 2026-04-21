ノジマが続騰している。日本経済新聞電子版は２１日、「家電量販大手のノジマは日立製作所の家電事業を買収する方針を固めた」と報じた。買収額は１０００億円以上とみられるという。報道内容に関して、ノジマは「現在検討中」としたうえで、２１日開催の「取締役会において本件を付議する予定」とのコメントを開示した。商品開発と販売を一貫体制で行うとともに、高付加価値品の販売による収益性の拡大が期待できるとの期待感も