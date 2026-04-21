ソフトバンクの育成2年目、広瀬結煌内野手（19）は4月上旬に「守備特化」の練習を行った。コーチが1人に付きっきりで守備力を強化する取り組みで、今季の1人目に選ばれた。期間中は遊撃手としての基礎固めに全てを費やした。テーマは「加速と減速」だった。「早くスピードに乗って短い距離で止まる。最低限で基本」。いつも行っているノックで成長を感じたという。基礎練習を集中的に行ったことで、打球までの到達が早くなった