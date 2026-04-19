「おれはパンどろぼう。おいしいパンをさがしもとめるおおどろぼうさ」【写真】「イメージとぴったり」パンどろぼうを演じる美人声優柴田ケイコ作の大人気絵本『パンどろぼう』シリーズ。頭に食パンを被った『パンどろぼう』が、冒頭のように、美味しいパンを探し求め、事件を巻き起こしていく物語だ。シュールでお茶目なキャラクターと予想外のストーリ展開が人気を博し、“令和で最も売れている児童書”と評されている。「