【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・増居翔太―巨人・井上温大（１８時・神宮）◆阪神・伊原陵人―中日・高橋宏斗（１４時・甲子園）◆広島・床田寛樹―ＤｅＮＡ・石田裕太郎（１３時３０分・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・有原航平―西武・平良海馬（１３時・エスコンフィールド）◆楽天・早川隆久―ロッテ・広池康志郎（１６時・楽天モバイル最強）◆ソフトバンク・松本晴―オリックス・ジェリ