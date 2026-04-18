犯罪の捜査や行方不明者の捜索で活躍する警察犬の合同訓練会が前橋市内で開かれました。 この訓練会は、警察犬と訓練士の能力向上を図ろうと毎年開かれているものです。１８日は県警が直接訓練する直轄犬と民間の訓練士が育成する嘱託犬、合わせて７頭が参加しました。 訓練は、被疑者の逃走や行方不明者を追跡する機会が多い舗装されたアスファルトで行われ、警察犬が地面に鼻をこすりつけながらにおいを追跡していきました。