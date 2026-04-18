アルゼンチン代表MFマック・アリスターらが登場アルゼンチンであるCMが話題となっている。大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドは、公式SNSでプロモーション映像を公開。MFアレクシス・マック・アリスター（リバプール）ら同国代表選手らが登場し、コラボレーションしている。今回の企画では、マクドナルド（McDonalds）と名前に共通点があるマック・アリスター（McAllister）をはじめ、FWフリアン・アルバレス（アトレティ