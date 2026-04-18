アルゼンチン代表MFマック・アリスターらが登場

アルゼンチンであるCMが話題となっている。

大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドは、公式SNSでプロモーション映像を公開。MFアレクシス・マック・アリスター（リバプール）ら同国代表選手らが登場し、コラボレーションしている。

今回の企画では、マクドナルド（McDonalds）と名前に共通点があるマック・アリスター（McAllister）をはじめ、FWフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）、MFエンソ・フェルナンデス（チェルシー）にちなんだ新バーガーが登場。商品名はそれぞれ「マック・アリスター（McALLISTER）」「マック・アルバレス（McALVAREZ）」「マック・フェルナンデス（McFERNANDEZ）」となっており、3つともすごいボリュームのバーガーとなっている。

CMでは3選手がロッカールームで会話している様子が描かれ、新作の商品をPR。ワールドカップ前回王者の主力選手にフィーチャーしたこの特別商品に対しては、「おもろ」「むっちゃセンスある」「アルゼンチンのマックが面白い」「日本のマックでも売って欲しい」「最高の広告だ」といったコメントが寄せられ、注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）