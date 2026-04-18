「べっこうあめアマミ」というペンネームでライターとして活動する私は、重度知的障害を伴う自閉症の11歳の息子ときょうだい児である7歳の娘を育てながら、発達障害や障害児育児に関する発信を続けています。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）特別支援学校に通う息子はこの春、小学6年生になりました。「学校卒業後はまだ先」と思っていたものの、少しずつ