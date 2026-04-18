「べっこうあめアマミ」というペンネームでライターとして活動する私は、重度知的障害を伴う自閉症の11歳の息子ときょうだい児である7歳の娘を育てながら、発達障害や障害児育児に関する発信を続けています。

【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）

特別支援学校に通う息子はこの春、小学6年生になりました。「学校卒業後はまだ先」と思っていたものの、少しずつそのときが近づいていることを感じています。障害児が進む「就労継続支援A型事業所（以下、A型作業所）」「就労継続支援B型事業所（以下、B型作業所）」「生活介護」という存在を調べる中で、知らないことが不安の原因だったと気付きました。収入や働き方を知ることで、子どもの未来が少しずつ具体的に見えるようになりました。

どれが正解かではなく「わが子に合う形はどれか」という視点から、小学生のうちに知っておきたい進路のリアルと、今できる準備について考えます。

将来が不安で動けない悩みをほどく

小学生のうちは、まだまだ先のことのように思える進路の話。

「まだ小学生だし、考えるのは早いかも」

そう思って後回しにしていた時期が、私にもありました。しかし、息子と同じ「放課後等デイサービス」（障害を持った子どもの自立を支援する施設）に通う子が高校を卒業し、「どこの作業所に就職が決まった」という話を聞くと、急に自分事化されてきます。

障害者の進路というと、「A型作業所」「B型作業所」「生活介護」などと、聞いたことはあるけれど、違いはうまく説明できなかった私。

しかし、調べていくうちに気付いたのは、「知らない」ということが漠然と不安を大きくしていたのではないかということでした。

そして一度知り始めると、「今のうちに情報を持っておくって大事なんだな」と思うようになったのです。

例えば、お金のこと。

「作業所って収入はどのくらいあるの？」と疑問に思っていた私は、具体的に調べてみました。

A型作業所は、全国平均で月約9万1451円、B型作業所は、全国平均で月約2万4141円（2024年度の全国平均）

もちろん地域差はあります。

でも「どれくらいの収入になるのか」が見えるだけで、将来のイメージがぐっと具体的になります。不安は、ただ漠然と抱えているより、少しでも情報の形が見える方が、ずっと楽になるものです。

A型とB型の違いをつかむ

混乱しやすいのが、「A型作業所」と「B型作業所」の違いです。ざっくり言うと、この2つの大きな違いは「雇用契約があるかどうか」です。

A型作業所は、雇用契約を結んで働く場所。最低賃金以上の給料が出て、勤務時間や仕事内容も、「労働者」として扱われます。対象になるのは、「一般企業は難しいけれど、安定して働く力はある人」のようです。

中には生活リズムを整えながら、将来、一般就労につなげることも視野に入れている人もいるのではないでしょうか。

一方で、B型作業所は、雇用契約を結ばず「工賃」をもらいながら働く場所。体調や特性に合わせて、自分のペースで無理なく通うことができるのが特徴です。簡単な作業を通して社会とつながったり、日中の居場所をつくったりする役割が大きいようです。

ここでうちの息子を思い浮かべると、長く座っていることは得意だけれど、知的障害が重く、仕事内容などを理解するには時間がかかります。そして、指示通りに動けるかも怪しいのが現状です。

だから今の印象では、「A型とB型なら、B型の方が合いそうだな」と感じています。ここで大切なのは、どちらが上とか下とかではなく、どちらが本人に合うかという視点です。それだけで、進路の見え方はずいぶん変わるのではないでしょうか。

ただ、「どこまでできればA型なんだろう」「安定して働ける力って、どのくらい？」という基準は非常に難しいところですよね。

私が先輩保護者や学校の先生などから聞いた話では、重度の障害がある子が多い特別支援学校の卒業生では、A型作業所に行く子は少数なようです。

やはりA型作業所は雇用契約を結ぶということで、それなりに生産性を求められるのではないでしょうか。

逆に障害がそこまで重くない子にとっては、「作業所」と聞くと物足りない気がしていたけれど、A型なら合うかも…という場合もあるかもしれません。

そして、B型作業所であっても、あくまで「介護」ではなく「就労」なので、働くこと（作業）が一番の目的です。

地域や作業所の方針によりますが、自力で通所できない場合や、完全にオムツで、排せつ介助も全面的に頼みたいような場合は、難しいこともあるかもしれません。

重度の障害があって、送迎サービスを含む、全面的な生活のサポートを頼みたい場合は、「生活介護」という選択肢もあります。

生活介護という選択肢を知る

障害がある人の進路として、何も「働く」ことだけがすべてではありません。これも、私が知っておいてよかったことの一つです。

「生活介護」は、仕事というよりは日中を安心して過ごすための場所です。食事や排せつなどのサポートを受けながら、創作活動や軽い作業、リハビリのような活動を行います。対象になるのは、日常的に介護や見守りが必要な人。収入よりも、「安心して過ごすことができること」「生活を保つこと」が大切にされています。

実際、息子の特別支援学校の先輩には、この進路を選んだ人も多くいるようです。働くかどうかにこだわらず、安心できる環境を優先して選べるという視点は、障害児の親として非常に救われるものでした。

わが子に合う進路の目安を持つ

いざ「進路」と言われても、抽象的過ぎて分かりにくいものです。では、どうやって選べばいいのでしょうか。

1つの目安として、このように考えると分かりやすいかもしれません。

「雇用契約を結び、給料をもらって働きたい」ならA型。

「マイペースで無理なく作業をしたい」ならB型。

「生活面のサポートが中心になる」なら生活介護。

とてもシンプルですが、この3つの軸があるだけで、ぐっと整理されます。これだけでも、「今のうちの子ならどれが近いかな」と考えやすくなりました。

もちろん、子どもは成長とともに変わっていきます。一度決めたらそれで固定するのではなく、その時に合った場所を選べばよいのです。

大事なのは、「うちの子に合う方向性」をぼんやりとでも持っておくこと。この小さな意識が、将来の安心につながるのではないでしょうか。

小学生の今からできる準備を始める

最後に、いちばんお伝えしたいことです。進路は、卒業直前に急に決まるものではありません。障害がある子の場合、中学、高校で少しずつ作業所見学や体験をしていって、相性を見ていかなければなりません。

そして、日々の積み重ねが未来につながります。

どの進路でも共通して大切なのは、「毎日通う力」です。例えば、「朝起きる」「決まった時間に座る」「短い間でも何かに取り組む」という、こうした一つ一つが、将来の土台になります。

特別なトレーニングではなく、生活の中の小さな習慣でいいのです。それが、進路の土台になるのだと思います。

子どもの将来に向けて

「この子は学校を卒業した後、どう過ごすんだろう」

まだ幼い息子に「大人になってからの働き方」なんて早いようにも思っていましたが、気付けばちょっと前に小学校に入学したと思っていた息子が、もう小学6年生です。そう考えると、高校卒業後なんてあっという間なのでしょう。

A型作業所、B型作業所、生活介護。

どれも名前だけでは分かりにくいけれど、中身を知ると「わが子の未来の選択肢」がクリアになります。

そして何より大切なのは、わが子に合う形を見つけていくこと。私もまだ、答えを出す途中にいます。

それでも、「知らないこと」が減るだけで、未来への不安は確実に小さくなりました。もし今、私と同じように障害を持ったわが子の将来に不安を感じている人がいたら、まずは一つずつ知っていくことから始めてみませんか。

例えば、これまでなんとなく前を通り過ぎていた地域のお店や会社が、実はA型作業所だったりB型作業所だったりするかもしれません。

実はそういった場所は、身近にいくつもあると思います。それらに注目して地元を歩いてみること。その小さな一歩が、きっと将来の安心につながっていくはずです。