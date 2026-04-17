日本上陸30周年リニューアル第1弾！「キャラメル マキアート」の変更点は？2026年は、東京・銀座松屋通りにスターバックス日本1号店がオープンして30周年を迎えます。日本のカフェ文化をけん引してきたスターバックスが、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE? -」をテーマに、コーヒーを使ったビバレッジを大幅リニューアル！第1弾「キャラメル マキアート」は2026年4月17日（金）から登場。25年振りの大幅リニュー