恋が終わって落ち込んでいるときは、誰かがそばにいてくれるだけで、少しは救いになるもの。身近な男友達が失恋をしたときは、自分の存在を異性として意識してもらうチャンスかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性148名に聞いたアンケートを参考に「いい関係に発展するかも!?失恋直後の男友達の慰め方」をご紹介いたします。【１】「私と付き合えばいいじゃん！」と、ドサクサに紛れて告白する「心が弱っているか