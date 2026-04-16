お笑い芸人おばたのお兄さん（37）が16日、自身のブログを更新。トレーニング中に軽度の熱中症になったことを明かし、ファンへ注意を呼びかけた。【写真】「連絡先を交換した日」の2ショットを公開おばたのお兄さん＆山崎夕貴アナこの日、「今年初の熱中症になっちゃった」と題してブログを更新。おばたは「今日は午前中、トレーニングをしようと陸上トラックへ！」と報告し、気温は22度で、そよ風も吹く過ごしやすい環境