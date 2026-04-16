おばたのお兄さん、今年初の熱中症「呼吸が急に浅くなりめまいが…」 夏への不安も
お笑い芸人・おばたのお兄さん（37）が16日、自身のブログを更新。トレーニング中に軽度の熱中症になったことを明かし、ファンへ注意を呼びかけた。
【写真】「連絡先を交換した日」の2ショットを公開 おばたのお兄さん＆山崎夕貴アナ
この日、「今年初の熱中症になっちゃった」と題してブログを更新。おばたは「今日は午前中、トレーニングをしようと陸上トラックへ！」と報告し、気温は22度で、そよ風も吹く過ごしやすい環境だったとつづった。200メートルを5、6本走る予定だったが、「3本目が終わったところで、呼吸が急激に浅くなりめまいが、、、」と異変を感じたという。
おばたは「走る仕事も続いてたから体力が落ちてたわけじゃないし、普段なら3本走ったくらいじゃバテないから『おかしいなぁ』」と違和感を覚え、「こりゃ、、、軽度の熱中症だ！と判断」と冷静に状況を見極め、仕事への影響も考えトレーニングを中断したことを明かした。
水分は摂っていたものの、「朝ごはんをプロテインだけにしていたからエネルギー不足もあったのかなぁ、、、」と振り返りつつ、「っていうまだ四月か！！夏大丈夫か！？」「今年の夏が少し怖くなりました」と率直な思いも吐露。最後は「皆様もお気をつけください！」と呼びかけ、「帰ってエネルギー補給だ！！」と締めくくった。
ファンから「4月でこの暑さ、、まだ風は涼しいけど夏が怖いですね」」「無理せず休んでください」「熱中症は甘くみると大変なので無理なく体を休めて下さいね！」「お大事に、まだ暑さに体が慣れてないから無理しないようにして下さい」などの声が寄せられている。
【写真】「連絡先を交換した日」の2ショットを公開 おばたのお兄さん＆山崎夕貴アナ
この日、「今年初の熱中症になっちゃった」と題してブログを更新。おばたは「今日は午前中、トレーニングをしようと陸上トラックへ！」と報告し、気温は22度で、そよ風も吹く過ごしやすい環境だったとつづった。200メートルを5、6本走る予定だったが、「3本目が終わったところで、呼吸が急激に浅くなりめまいが、、、」と異変を感じたという。
水分は摂っていたものの、「朝ごはんをプロテインだけにしていたからエネルギー不足もあったのかなぁ、、、」と振り返りつつ、「っていうまだ四月か！！夏大丈夫か！？」「今年の夏が少し怖くなりました」と率直な思いも吐露。最後は「皆様もお気をつけください！」と呼びかけ、「帰ってエネルギー補給だ！！」と締めくくった。
ファンから「4月でこの暑さ、、まだ風は涼しいけど夏が怖いですね」」「無理せず休んでください」「熱中症は甘くみると大変なので無理なく体を休めて下さいね！」「お大事に、まだ暑さに体が慣れてないから無理しないようにして下さい」などの声が寄せられている。