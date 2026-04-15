BS-TBSは15日、2027年1月24日以降の衛星基幹放送業務の認定更新を行なわず、「BS-TBS 4K」の放送を終了すると発表した。BS日本、BS朝日、BSテレビ東京、BSフジも4K放送の終了をアナウンスしており、民放5局すべてが4K放送から撤退する。 BS-TBSは、4K放送の終了について「ここ近年、インターネット配信の急速な拡大やスマートデバイスの普及により視聴環境が劇的に変化しており、4K放送事業を取り巻くビジネス環境