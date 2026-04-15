「ロボット未来創造センター」で披露された2本の腕を備えたロボット＝15日午後、東京都文京区の東京科学大東京科学大は15日、2本の腕を備えたロボットなどを10台導入した無人実験室「ロボット未来創造センター」を、大学病院などがある都内の湯島キャンパスに開所した。主に医学分野の実験を自動で遂行。数年以内に人工知能（AI）技術と融合させる方針だ。2040年までにロボットを2千台に増やし、仮説を立て実験で確かめる研究