◆パ・リーグオリックス５―１西武（１４日・京セラドーム大阪）オリックスは、杉沢龍外野手が大阪市内の病院を受診し、「右尺骨遠位端骨折」と診断されたと発表した。杉沢は「２番・中堅」で先発し、３回の第２打席に西武先発・隅田から右手首付近に死球を受けた。その場でうずくまり、苦悶（くもん）の表情。トレーナーに付き添われる形で、ベンチに退いた。場内にはオリックスファンの怒号が鳴り響いた。その後、岸田監督