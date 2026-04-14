◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（１４日・豊橋）中日は、今季最多タイの６得点と打線がつながり、連敗を３でストップ。借金を７とした。借金９から優勝した前例はなく、危機を脱した。打線が初回からもり立てた。初回無死満塁。今季初めて４番に座ったボスラーが、広島・森下から右犠飛を放ち、試合を動かした。続く１死一、三塁で、売り出し中のドラフト６位・花田が、カーブを左翼線に運ぶ適時二塁打で２点目を挙げる