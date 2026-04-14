◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６―２広島（１４日・豊橋）

中日は、今季最多タイの６得点と打線がつながり、連敗を３でストップ。借金を７とした。借金９から優勝した前例はなく、危機を脱した。

打線が初回からもり立てた。初回無死満塁。今季初めて４番に座ったボスラーが、広島・森下から右犠飛を放ち、試合を動かした。続く１死一、三塁で、売り出し中のドラフト６位・花田が、カーブを左翼線に運ぶ適時二塁打で２点目を挙げると、サノーも右翼フェンス直撃のタイムリーで、さらに２点を追加。初回に４点を奪った。

４―０の５回にも、花田と高橋周の適時打で２点を追加した。１２日の阪神戦（バンテリンＤ）では、完封負けを喫した打線がつながりを見せた。

早々に援護をもらった先発・金丸夢斗投手は、７回まで４安打無失点と試合をつくった。だが、６―０の８回１死。大盛、中村奨の連打で二、三塁とピンチを広げると、３番・菊池に左翼への２点二塁打を浴びて降板した。それでも、２番手・メヒアが火消しに成功した。金丸は８回途中を７安打２失点で今季初勝利をつかんだ。

２０２４年の阪神戦、２５年のヤクルト戦に続いて豊橋で３連勝。カード頭を白星で飾り、井上竜が巻き返しを図る。