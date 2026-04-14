ミラノ・コルティナオリンピックスキークロスで4位に入賞した長岡市出身の古野慧選手が14日、ふるさと長岡市に凱旋しました。市役所や母校の小学校を訪ねた古野選手は「4年後に向けて頑張りたい」と気持ちを新たにしていました。長岡市の磯田市長を訪ねた古野慧選手。オリンピックのあと長岡に帰省するのは初めてです。磯田市長「おめでとうございます。素晴らしい」古野選手「ありがとうございます」ことし2月のミラノコル