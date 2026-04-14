◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年4月14日甲子園）巨人の則本昂大投手（35）が14日の阪神戦（甲子園）で今季2度目の先発登板。6回2安打無失点の快投を披露し、移籍後初勝利の権利を得て降板するも、リリーフ陣が逆転を許して白星を手にすることはできなかった。初回を3者凡退で立ち上がると、2回の2死一、二塁も無失点。二塁を守る浦田の再三の好守にも助けられて5回までわずか1安打とテンポ良くイニングを重ねた。味方