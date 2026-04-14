◇セ・リーグ 巨人―阪神（2026年4月14日 甲子園）

巨人の則本昂大投手（35）が14日の阪神戦（甲子園）で今季2度目の先発登板。6回2安打無失点の快投を披露し、移籍後初勝利の権利を得て降板するも、リリーフ陣が逆転を許して白星を手にすることはできなかった。

初回を3者凡退で立ち上がると、2回の2死一、二塁も無失点。二塁を守る浦田の再三の好守にも助けられて5回までわずか1安打とテンポ良くイニングを重ねた。

味方打線は2回に2点を先取。その後はなかなか追加点が奪えなかったが、則本は2回途中から6回途中まで12人連続でアウトに取るなど危なげない投球を続ける。

2―0のまま迎えた6回には2死から中野に安打されるも、続く森下を見逃し三振に打ち取るとマウンドで吠え、直後の攻撃で代打・佐々木を出されて降板となった。

楽天から今季加入。移籍後初登板初先発となった2日の中日戦（バンテリンD）では7回5安打2失点と好投したが、打線の援護なく史上123人目の通算100敗目を喫した。

先発予定だった9日の広島戦（マツダ）が雨天中止となったため、この日が中11日で移籍後2度目のマウンド。滋賀県出身で、少年時代に応援していた阪神を相手に聖地・甲子園で自身初の伝統の一戦に臨んだ。

登板前日には「『チャンス襲来』とか『わっしょい』は極力、聞かないように」と話し、少年時代の“猛虎魂”を封印。甲子園での先発は楽天時代に無四球8奪三振で完封勝利を挙げた2014年6月21日以来12年ぶりだったが、きっちりと零封して存在感を示すマウンドとなった。

だが、則本が降板した直後の7回、2番手左腕・北浦が1点を失い、なおも1死一、三塁として降板。3番手右腕・田中瑛が2死二、三塁から代打・高寺に逆転の2点適時打を許し、ここで則本の移籍後初勝利が消滅した。

則本の投球内容は6回で打者21人に対して93球を投げ、2安打無失点。3三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は150キロだった。

▼則本 （大城）卓三の配球を信じて、一人一人、一生懸命投げるだけでした。あとはチームを応援します。