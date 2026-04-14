ラッパーのオフセットが6日に起きた銃撃事件からわずか5日後の11日、ステージに復帰した。フロリダのハードロック・ハリウッド・カジノの外で銃撃を受けたが、アーカンソー大学で行われたRowfestで再びパフォーマンスを披露した。 【写真】28歳の若さで銃撃事件で命を落とした「ミーゴス」メンバー インスタグラムに投稿された映像では、オフセットが車いすでステー