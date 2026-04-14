ユーチューバー・ラファエルが14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、子連れ客による新幹線グリーン車利用問題について言及した。子供を連れて新幹線のグリーン車に乗車したところ、他の乗客からクレームを言われたというラファエル。「その時は、そのオジに『何デシベルまでならいいのかな？』って言ったら、何も言い返せられなくなってました」と報告した。「そのオジの目の前でベビ達に『彼は可哀想な育ち方をした