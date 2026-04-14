◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・芝４２６０メートル）昨年の当レースでＪＧ１初タイトルをつかんだエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は、年末の中山大障害も制し、昨年の最優秀障害馬のタイトルを獲得した。連覇を目指し、Ｗコースで行われた１週前追い切りは、自己ベストに迫る６ハロン８０秒９―１１秒５の好タイムをマークした。追い切りにまたがった草野太郎