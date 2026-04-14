◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・芝４２６０メートル）

昨年の当レースでＪＧ１初タイトルをつかんだエコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は、年末の中山大障害も制し、昨年の最優秀障害馬のタイトルを獲得した。連覇を目指し、Ｗコースで行われた１週前追い切りは、自己ベストに迫る６ハロン８０秒９―１１秒５の好タイムをマークした。

追い切りにまたがった草野太郎騎手＝美浦・フリー＝には、やや気になる点があるという。「いつもの１週前に比べると、穏やかでした。メンコ（覆面）を外すと荒々しくなるところが、今回はあまりなくて」とこれまでとの違いに触れつつ「あまりネガティブなものではなく、一回使って良くなっているぶん、気持ちに余裕ができているのかな」と前向きに分析した。

４月いっぱいでの引退を発表した石神深一騎手＝美浦・フリー＝と競演する最後のＪＧ１。感慨深さは当然あるが、「さすがに譲るわけにはいかないかな」と笑い、勝負師としての一面を見せた。

昨年は５番人気での勝利だったが、今年は受けて立つ立場。「７歳は障害馬としては老ける年齢ではないですし、頑張ってほしいです。まだ（王座を）譲りたくないです」とプライドをのぞかせる。２３、２４年のイロゴトシ以来、史上５頭目の連覇へ態勢は整っている。