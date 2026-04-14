週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中。今回はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームで届ける。【写真】21歳アイドルのくノ一コスチュームから浴衣姿にほか『旬撮GIRL Vol.29』誌面カット！表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しア