20歳新人アイドルの“くノ一”グラビア、元AKB48美女はかわいいカジノディーラーに変身！
週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中。今回はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームで届ける。
【写真】21歳アイドルのくノ一コスチュームから浴衣姿に ほか『旬撮GIRL Vol.29』誌面カット！
表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆか。“くノ一”のテーマに沿って、セクシーな忍者コスチュームや浴衣姿を披露している。
また裏表紙を飾るのは、“恥ずかしがるバニー動画”がきっかけで大バズりしたときちゃん。旅館を舞台にほろ酔いから酩酊へと移ろう表情で魅せている。さらに込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈も登場し、さまざまなシチュエーションで挑戦した“推し撮グラビア”は必見だ！
■南みゆか：くノ一のお色気修行
2005年、三重県生まれ。「現役アイドル最強ボディ」と称され、グラビア界を席巻中。2026年2月に新グループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」として活躍中。4月に2nd写真集「à la mode」を小学館より発売される。
視聴者と決めた撮影テーマは、なんとくの一（女忍者）！ ミニスカ丈の忍者衣装を着用しながら、くないを持って林を散策する姿を激写している。しかし休息の地に着いたとたん、汗だらけの衣服を脱ぎ捨てて、畳の上でしっとりとした表情でヒップが露わにさせる。手裏剣とくないを置く、女忍者の休息を大胆に体現する。さらに床の間に布団を敷き、その上で座りながらぷっくりとした唇を注視してしまう。緊張と緩和が混同した女性の魅力を、お見事に表現した南みゆかには“あっぱれ！”の一言！
■ときちゃん：トロけるほろ酔い美ヒップ
2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調！
次の対戦では、ギンガムチェックのレオタードビキニで、胸元のリボン結びを見せつけながら、目線が胸元に…。不可避確実な必殺コンボをかましてくれた！ セクシーすぎる露出MAXな大胆衣装に誰もが釘付け！ そんな夢の様なシチュエーションだが、風情のある旅館のフォトスポットで赤ワインを嗜み、薬酒で血行・血流を良くして、露天風呂で日本酒をくぴりと飲む。“酔わせてほしいの”というテーマを堂々と表現したときちゃんの姿に酔いしれてほしい。
■込山榛香：カジノのあとで、どうする？
1998年で千葉県生まれ。AKB48第15期生オーディションに合格して選抜メンバー入りを果たし、チームKキャプテンとして活躍した。AKB48卒業後は舞台を中心に活躍中！
ポーカーのプレイヤーでもある“こみはる”にぴったりのシチュエーションをご用意！ ディーラー衣装を脱ぎあらわになる魅惑的な赤ランジェリー姿が必見です。カジノで遊戯した後にホテルの部屋で、ふんわり美ボディでフルハウスといった役を決めてくれる。
【写真】21歳アイドルのくノ一コスチュームから浴衣姿に ほか『旬撮GIRL Vol.29』誌面カット！
表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆか。“くノ一”のテーマに沿って、セクシーな忍者コスチュームや浴衣姿を披露している。
■南みゆか：くノ一のお色気修行
2005年、三重県生まれ。「現役アイドル最強ボディ」と称され、グラビア界を席巻中。2026年2月に新グループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」として活躍中。4月に2nd写真集「à la mode」を小学館より発売される。
視聴者と決めた撮影テーマは、なんとくの一（女忍者）！ ミニスカ丈の忍者衣装を着用しながら、くないを持って林を散策する姿を激写している。しかし休息の地に着いたとたん、汗だらけの衣服を脱ぎ捨てて、畳の上でしっとりとした表情でヒップが露わにさせる。手裏剣とくないを置く、女忍者の休息を大胆に体現する。さらに床の間に布団を敷き、その上で座りながらぷっくりとした唇を注視してしまう。緊張と緩和が混同した女性の魅力を、お見事に表現した南みゆかには“あっぱれ！”の一言！
■ときちゃん：トロけるほろ酔い美ヒップ
2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調！
次の対戦では、ギンガムチェックのレオタードビキニで、胸元のリボン結びを見せつけながら、目線が胸元に…。不可避確実な必殺コンボをかましてくれた！ セクシーすぎる露出MAXな大胆衣装に誰もが釘付け！ そんな夢の様なシチュエーションだが、風情のある旅館のフォトスポットで赤ワインを嗜み、薬酒で血行・血流を良くして、露天風呂で日本酒をくぴりと飲む。“酔わせてほしいの”というテーマを堂々と表現したときちゃんの姿に酔いしれてほしい。
■込山榛香：カジノのあとで、どうする？
1998年で千葉県生まれ。AKB48第15期生オーディションに合格して選抜メンバー入りを果たし、チームKキャプテンとして活躍した。AKB48卒業後は舞台を中心に活躍中！
ポーカーのプレイヤーでもある“こみはる”にぴったりのシチュエーションをご用意！ ディーラー衣装を脱ぎあらわになる魅惑的な赤ランジェリー姿が必見です。カジノで遊戯した後にホテルの部屋で、ふんわり美ボディでフルハウスといった役を決めてくれる。