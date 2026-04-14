歌手の工藤静香が4月14日の今日、56歳の誕生日を迎えた。夫の木村拓哉との間に生まれた娘たち、長女のCocomiとKoki,が相次いでInstagramを更新し、思い出ショットを公開した。【写真】Koki,&Cocomi、工藤静香の秘蔵ショット公開！次女のKoki,は「Happy birthday to the best mum in the world （誕生日おめでとう。世界で一番のお母さん）」と英文をそえて、母親の工藤と自身、ワンちゃんと写る3ショットを公開している。