Koki,＆Cocomiが工藤静香の誕生日お祝い！ 全力変顔ほか秘蔵ショット公開
歌手の工藤静香が4月14日の今日、56歳の誕生日を迎えた。夫の木村拓哉との間に生まれた娘たち、長女のCocomiとKoki,が相次いでInstagramを更新し、思い出ショットを公開した。
【写真】Koki,&Cocomi、工藤静香の秘蔵ショット公開！
次女のKoki,は「Happy birthday to the best mum in the world （誕生日おめでとう。世界で一番のお母さん）」と英文をそえて、母親の工藤と自身、ワンちゃんと写る3ショットを公開している。
ほぼ同時刻に長女でフルート奏者のCocomiもアカウントを更新し、こちらは自身が子ども時代の母親との2ショット公開。「今日はギャルの誕生日です!!いつもてんちー」と感謝をつづっている。「※写真は油絵を描いてる時にちょっかい出してる図になります」と注釈しているとおり、真剣にカンバスに向き合っている工藤の背後で、追わないCocomiが全身全霊の変顔を作るという、ほほ笑ましい写真となっている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「Koki,」Instagram（@koki）
「Cocomi」Instagram（＠cocomi_553_official）
【写真】Koki,&Cocomi、工藤静香の秘蔵ショット公開！
次女のKoki,は「Happy birthday to the best mum in the world （誕生日おめでとう。世界で一番のお母さん）」と英文をそえて、母親の工藤と自身、ワンちゃんと写る3ショットを公開している。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「Koki,」Instagram（@koki）
「Cocomi」Instagram（＠cocomi_553_official）