任期の折り返しを迎えた遠藤市政をシリーズで検証します。2回目の4月17日は、生活保護費の過大請求問題で設置された「百条委員会」についてです。 3月の徳島市議会閉会日。（誠和会・井上武 議員） 「徳島地方検察庁に告発するものでございます」生活保護費の過大請求に関する百条委員会での証言をめぐり、徳島市の遠藤彰良市長と都築伸也政務監が刑事告発されました。 （徳島市・遠藤彰良 市長）「私は起訴される